Wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken gegen den Vizerektor der Polizei-Fachhochschule in Göttelborn (Gemeinde Quierschied) und einen Dozenten. Ein entsprechendes Verfahren laufe, sagte ein Justizsprecher am Donnerstag in der Landeshauptstadt. dpa