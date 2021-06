Ermittlungen gegen zwei Hundetrainer der Polizei

Das Wort "Polizei" steht auf einem Einsatzwagen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Enkenbach-Alsenborn/Kaiserslautern Zwei Beamte der Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) sollen als Hundetrainer mutmaßlich Hunde gequält haben. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf, wie die Polizei am Dienstag in Kaiserslautern mitteilte.