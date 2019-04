später lesen Ermittlungen nach Brand in Landau laufen noch Teilen

Nach einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb in Landau laufen die Ermittlungen zur Ursache noch. Unter anderem begehe ein Gutachter das Areal im Industriegebiet, sagte ein Sprecher der Polizei in der pfälzischen Stadt am Montag. dpa