Notfälle Ermittlungen nach Brand in Schule im Westerwald dauern an

Nach einem Brand in einer Förderschule in Westerburg im Westerwaldkreis laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Brandermittler der Kriminalpolizei untersuchten das Gebäude am Mittwoch, wie nach Brandfällen üblich, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Mittwoch. Die Schadenshöhe sei nach dem Brand vom Dienstag noch unklar, hieß es.