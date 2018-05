später lesen Ermittlungen nach Schiffsunfall auf Bostalsee FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Nach dem Kentern eines Fahrgastschiffes auf dem Bostalsee in Nohfelden (Kreis St. Wendel) sind Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung angelaufen. Die Staatsanwaltschaft habe das Boot beschlagnahmt, das am Donnerstag geborgen werden solle, sagte der Sprecher der Polizei in Wadern am Mittwoch. Nach dem Unfall am Pfingstmontag hatte die Polizei von 15 Verletzten gesprochen, von denen vier ins Krankenhaus kamen. Die Zahl habe sich danach auf insgesamt 36 erhöht: Darunter seien auch Ersthelfer, die nach Rettungsversuchen ambulant behandelt werden mussten. dpa