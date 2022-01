Ermittlungen nach Tod eines Häftlings

Koblenz Ein wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagter Untersuchungshäftling ist im Koblenzer Gefängnis gestorben - nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Es gebe vorerst keine konkreten Anhaltspunkte für eine Straftat, teilte Oberstaatsanwalt Thomas Büttinghaus am Mittwoch mit.

Der Untersuchungshäftling war am vergangenen Sonntag (9. Januar) tot im Gefängnis aufgefunden worden. Am Landgericht Koblenz hatte drei Tage zuvor ein Prozess gegen den 59-jährigen Deutschen begonnen. Dem Koblenzer war schwerer sexueller Missbrauch von unter 14-Jährigen in 23 Fällen zwischen 2014 und 2017 vorgeworfen worden. Das Gerichtsverfahren wird laut dem Landgericht eingestellt.