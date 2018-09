später lesen Ermittlungen nach tödlichem Unfall auf Deponie dauern an Teilen

Fast einen Monat nach einem Unfall mit zwei Toten auf einer Mülldeponie in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) sind noch viele Fragen offen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren: Bei Durchsuchungen in einem Chemiebetrieb in Worms und beim Deponiebetreiber seien Gegenstände sichergestellt worden, die noch ausgewertet werden müssten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal. dpa