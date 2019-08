Ermittlungen wegen Untreue gegen Saar-Landtagsdirektor

Saarbrücken Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Direktor des saarländischen Landtags, Christof Zeyer, wegen des Verdachts der Untreue. Zeyer soll von der mutmaßlich missbräuchlichen Verwendung der Kreditkarte des Landtags durch den damaligen Landtagspräsidenten Klaus Meiser (CDU) profitiert haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Saarbrücken mit.

Zeyer habe private Restaurantbesuche, an denen er teilgenommen habe, „sachlich richtig“ gezeichnet, so dass der Verfügungsfonds des Landtagspräsidenten belastet worden sei. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ darüber berichtet. Der Landtagsdirektor ist der ständige Vertreter des Präsidenten in der Landtagsverwaltung.