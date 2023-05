Bilder sagen mehr So wird aus Mist und Pflanzenabfall Energie

Heidweiler · Erneuerbare Energien sind in aller Munde – aber wie funktionieren sie eigentlich? Das erklären wir in einer Serie. Teil Eins: Wie in einer Biogasanlage Wärme und Strom entsteht.

02.05.2023, 20:50 Uhr

8 Bilder Die Biogasanlage in Heidweiler 8 Bilder Foto: Hoeser Rudolf

Von Rudolf Höser

Die Energiegewinnung aus regenerativen Rohstoffen ist ein Thema, mit dem sich unsere Gesellschaft aktuell so intensiv beschäftigt wie bisher noch nicht. Das hängt mit den sichtbaren Folgen des Klimawandels ebenso zusammen wie mit den Auswirkungen des Ukrainekrieges und der damit verbundenen Energiekrise. In einer dreiteiligen Serie erklären wir die Funktionsweisen von Biogasanlagen, von Windrädern und von Photovoltaikanlagen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die Biogasanlage in Heidweiler