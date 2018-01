später lesen Erneut Bürgerprotest gegen Oppenheimer Bürgermeister Teilen

Mehr als 200 Menschen haben am Montagabend die vierte Woche in Folge den Rücktritt von Stadtbürgermeister Marcus Held (SPD) gefordert. Der Initiator der Protestbewegung, Axel Dahlem, sagte während der Kundgebung vor dem Rathaus an die Adresse des Bürgermeisters und Bundestagsabgeordneten: „Wir kommen wieder, machen Sie es uns bitte leichter und treten Sie zurück!“ dpa