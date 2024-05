Hochwasser Erneut Dauerregen im Saarland erwartet

Nach einem Pfingstwochenende voller Regen und Hochwasser ist für die Menschen im Saarland am Dienstag offenbar keine Entspannung in Sicht. Zwar blieben Unfälle und größere Polizeieinsätze im Zusammenhang mit dem Unwetter in der Nacht aus, wie ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken am Morgen sagte. Doch die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnen für Dienstag erneut vor Dauerregen vom Nordschwarzwald bis zur Eifel. Eine Tiefdruckzone bringt demnach von Süden her teils unwetterartige Gewitter und Starkregen nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Vereinzelt sei sogar extrem heftiger Starkregen mit bis zu 80 Litern pro Quadratmeter möglich.