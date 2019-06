Erneut ein Toter bei Wohnungsbrand in Neunkirchen

Neunkirchen Ein 43 Jahre alte Mann ist bei einem Wohnungsbrand im saarländischen Neunkirchen ums Leben gekommen. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Furpach seien unverletzt geblieben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Eine Nachbarin hatte am Morgen einen Rauchmelder gehört und die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte brachen die Wohnungstür im dritten Stock auf, fanden den leblosen Mann und brachten ihn ins Freie. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch am Brandort, wie die Feuerwehr mitteilte.

In Neunkirchen gab es zuletzt eine Reihe von Wohnungsbränden: Mitte Mai starb eine dreiköpfige Familie bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Im Februar und März brannte es ebenfalls in einem Mehrparteienhaus binnen weniger Wochen drei Mal. „Das ist eine tragische Häufung“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Einen Zusammenhang gebe es nicht.