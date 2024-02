Brände Erneut gehen Heuballen in Contwig in Flammen auf

90 Heuballen haben in Contwig im Kreis Südwestpfalz gebrannt. Wie die Freiwillige Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, hatten sie am späten Sonntagabend auf einer Freifläche Feuer gefangen. Während der Löscharbeiten wurden die Anwohner über soziale Medien aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten, da der Rauch in Richtung der Ortsgemeinde Contwig zog.