Erneut Geldautomat gesprengt: Tresortür fliegt meterweit

Unbekannte haben am frühen Donnerstag in einer Bankfiliale in Rheinböllen (Hunsrück) einen Geldautomaten gesprengt. Dabei richteten sie laut Landeskriminalamt (LKA) großen Schaden an: Die Tresortür des Geräts wurde durch die Explosion meterweit aus dem Gebäude heraus geschleudert. dpa