Unbekannte haben in Montabaur (Westerwaldkreis) einen Geldautomaten gesprengt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag, wie die Polizei mitteilte. Über die Beute wollte die Polizei keine Angaben machen. dpa

Mit der Sprengung in Montabaur ist es laut Landeskriminalamt bereits der 24. derartige Fall in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr zählte die Polizei insgesamt 23 dieser Straftaten in Rheinland-Pfalz.