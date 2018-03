später lesen Erneut kehrt moldauische Maschine nach Start zum Hahn zurück FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Erneut ist eine Frachtmaschine der moldauischen Fluggesellschaft Aerotrans Cargo kurz nach dem Start am Hunsrück-Flughafen Hahn außerplanmäßig zurückgekehrt. Laut der Website „Aviation Herald“, die Zwischenfälle bei Flügen festhält, berichtete die Besatzung am Montagabend von Vibrationen. Ein Teil der Verkleidung eines Triebwerks habe sich gelöst. Das Flugzeug mit dem Ziel Baku in Aserbaidschan sei rund 80 Minuten nach dem Start wieder am Hahn gelandet. dpa