Erneut kein Coronavirus bei China-Rückkehrern nachgewiesen

Mitarbeiter des Roten Kreuzes stehen auf dem Gelände der Kaserne Südpfalz der Bundeswehr vor dem Gebäude. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild.

Germersheim/Mainz Auch bei der dritten Untersuchung der in Germersheim untergebrachten China-Rückkehrer ist kein Coronavirus nachgewiesen worden. Die Untersuchten - neben 122 Rückkehrern auch 22 Helfer des Deutschen Roten-Kreuzes - seien noch am Dienstagabend informiert worden, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Mittwochmorgen mit.



Sie hätten sich alle erleichtert gezeigt.