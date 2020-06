Erneut keine neuen bestätigten Corona-Fälle im Saarland

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Saarbrücken Im Saarland hat sich die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen den zweiten Tag in Folge nicht erhöht. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag in Saarbrücken mitteilte, blieb die Zahl der bestätigten Fälle bei 2767. Auch die Zahl der bestätigten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 blieb gleich bei 173 (Stand Dienstag, 18.00 Uhr).



Von seit dem ersten Auftreten des Virus im Bundesland bestätigten Infizierten gelten der Behörde zufolge insgesamt 2581 inzwischen als geheilt.