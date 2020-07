Erneut Kletterer im Morgenbachtal abgestürzt

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bingen An einem Kletterfelsen im Morgenbachtal bei Trechtingshausen (Kreis Mainz-Bingen) ist erneut ein Kletterer abgestürzt. Er habe sich dabei am Montagabend eine Kopfplatzwunde zugezogen und sei zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Bingen mit.



