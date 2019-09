Ventil klemmt : Erneut Panne im Atomkraftwerk Cattenom

Cattenom Im Kernkraftwerk Cattenom ist es erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Ein bei Wartungsarbeiten ausgetauschtes Ventil hat nicht richtig funktioniert.

Das wurde am Mittwoch vergangener Woche festgestellt, wie der Betreiber der Anlage, der französische Energiekonzern EDF, mitteilte. Die Panne ereignete sich im Block 1 des Kraftwerkes, der seit Juni wegen Wartungsarbeiten vom Netz ist. Eigentlich sollte er am 16. August wieder hochgefahren werden, was aber wegen des defekten Ventils nicht möglich war. Die französische Atomaufsicht hat den Zwischenfall auf Stufe 1 der siebenstufigen Störfallskala eingestuft.