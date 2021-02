Erneut Plakate für Landtagswahl zerstört

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Enkirch Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in Enkirch Wahlplakate verschiedener Parteien zerstört. Die Plakate seien an einer Holzwand angebracht gewesen und nach ersten Erkenntnissen wohl mit einer Axt zertrümmert worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein Zeuge habe den Täter demnach beobachtet. Er soll „klein und schmächtig“ sein.

Bereits am Wochenende waren in Niederfischbach, Kirchen, Kesseling und Nisertal Plakate angezündet oder abgerissen worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. „Jegliche mutwillige Einwirkung auf diese Wahlplakate, sei es durch Beseitigen, Beschädigen oder Unkenntlichmachung des Aufdrucks, zieht strafrechtliche Konsequenzen nach sich“, warnte die Polizei. In Rheinland-Pfalz wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt.