später lesen Erneut Sperrungen wegen Abbruchs an Schiersteiner Brücke FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Wegen des Abbruchs des Problemteils an der Schiersteiner Brücke kommt es in der kommenden Woche erneut zu Sperrungen. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 21.00 Uhr bis um 5.00 Uhr des Folgetages können an der Autobahn 643 die Abfahrt Mainz-Mombach aus Wiesbaden kommend sowie die Auffahrt Mainz-Mombach in Richtung Bingen nicht befahren werden, teilte der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz am Freitag in Koblenz mit. dpa