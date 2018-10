später lesen Erneut Sprengung von Flakpatronen im Mainzer Winterhafen Teilen

Am Rheinufer des Winterhafens in Mainz wird der Kampfmittelräumdienst am Dienstag 120 Flakpatronen sprengen. Die Patronen aus dem Zweiten Weltkrieg seien im Zuge des extremen Niedrigwassers vor wenigen Tagen am freigelegten Rheinufer gefunden worden, teilte die Stadt Mainz mit. dpa