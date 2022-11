Atomkraft : Erneut Zwischenfall im Kernkraftwerk Cattenom

Cattenom In einem Reaktorblock des Atomkraftwerks Cattenom wurde bei einer Kontrolle festgestellt, dass zu wenig Wasser im Rückhaltebecken war. Bei einem Störfall hätte das gravierende Auswirkungen haben können.

Erneut kam es zu einer gravierenden Panne im Atomkraftwerk Cattenom. Am Montag vergangener Woche hätten Arbeiter beim Rundgang in dem derzeit wegen Wartungsarbeiten heruntergefahrenen vierten Reaktorblock einen niedrigen Wasserstand im Rückhaltebecken festgestellt, teilt der Betreiber der Anlage, der französische Energiekonzern EDF, mit. Das Wasser im Rückhaltebecken dient in einem Störfall zur Reserve, um als Kühlung in das Reaktorgebäude gepumpt zu werden. Laut EDF könnte ein Fehler in einer Umwälzpumpe zu dem Wassermangel geführt haben. Zwar habe die Panne keine Auswirkungen auf die akute Sicherheit der Anlage gehabt, heißt es in der Mitteilung. Bei einem Störfall hätte es aber, so die EDF, zu Problemen kommen können. Die französische Atombehörde hat den Zwischenfall auf der siebenstufigen Störfall-Skala mit 1 eingestuft.