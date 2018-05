später lesen Erneute Sperrung des Frankfurter S-Bahn-Tunnels FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Der zentrale S-Bahn-Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt wird in der Nacht zum heutigen Donnerstag (1.00 Uhr) erneut gesperrt. Der Grund für die Sperrung sind Arbeiten der Deutschen Bahn an einem neuen Stellwerk, das im Herbst in Betrieb gehen und für mehr Pünktlichkeit sorgen soll. dpa