später lesen Ernstfall-Probe läuft schief: Rettungskräfte rücken an Teilen

Twittern

Teilen



Eine Evakuierungsübung in einem Geschäft in Neustadt an der Weinstraße hat einen echten Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Der Probelauf für den Ernstfall am Mittwoch war nicht angemeldet, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. dpa