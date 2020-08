Ernüchterung nach Applaus: Geld für Pflegekräfte gefordert

Mainz Den Pflegenotstand gab es schon vor Corona. Zu Beginn der Pandemie wurden die Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Altenheimen mit Applaus bedacht. Doch ihre Lage hat sich nicht verbessert - und die Infektionen steigen wieder.

Mit der Corona-Prämie für die stark belasteten Pflegekräfte in Altenheimen ist nach Einschätzung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz die Diskussion über eine bessere Bezahlung des Berufsstands verpufft. „Das war ein strategischer Fehler“, sagte der Präsident der Landespflegekammer, Markus Mai, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die Politik auf der Bundesebene hat sich die Hände gerieben, als sie gesehen hat, dass sie mit einer relativ günstigen Prämie von einer Milliarde Euro die Lohndiskussion vom Tisch hatte.“

Bei der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz heißt es auch, die Finanzierung des in Aussicht gestellten Bonus für die Pflegekräfte in den Kliniken sei noch völlig offen. Die Krankenhäuser selbst könnten das Geld nicht aufbringen, weil einige seit Jahren Verluste machten und viele in einer wirtschaftlich unsicheren Lage seien. Dies gelte erst recht, wenn auch andere Berufsgruppen bedacht werden sollten, wie Ärzte, Labormitarbeiter bei den Testungen und Reinigungskräfte. Die Fachgesellschaft vertritt die Interessen von 100 Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz.