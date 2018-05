später lesen Erpresser suchen mit erfundenem Trojaner nach Opfern FOTO: Lino Mirgeler FOTO: Lino Mirgeler Teilen

Twittern

Teilen



Mehrere Menschen aus dem Raum Trier haben Anzeige wegen Erpressungsversuchen per E-Mail erstattet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fürchteten sie, ausspioniert worden zu sein. Die Täter behaupteten demnach, sie hätten die Angeschriebenen über ihre Webcam beim Betrachten von pornografischen Bildern und beim Masturbieren gefilmt. In den E-Mails sei zur Zahlung von „Schweigegeld“ in der Kryptowährung Bitcoin aufgefordert worden. Andernfalls würden die zuvor von einem Trojaner ausgespähten Videos an alle Kontakte und in soziale Netzwerke gesendet. dpa