Mit Nacktfotos hat ein Jugendlicher Geld von einem Bekannten in der Westpfalz erpressen wollen. Er habe sich in einem sozialen Netzwerk als eine 44 Jahre alte Frau ausgegeben, teilte die Polizei am Montag in Kaiserslautern mit. dpa