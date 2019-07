Ersatz für „Hitlerglocke“ wird am Sonntag eingeweiht

Im Glockenturm hängt die "Hitlerglocke". Foto: Uwe Anspach/Archivbild.

Essingen Im Austausch für eine sogenannte Hitlerglocke erhält die Wendelinuskapelle in Essingen (Südliche Weinstraße) an diesem Sonntag eine neue Glocke. Der im badischen Neunkirchen gegossene Klangkörper werde in einer Zeremonie (10.30 Uhr) eingeweiht, sagte Pfarrer Richard Hackländer.

Die stattdessen abgehängte Glocke von 1936 befindet sich künftig im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Sie trägt unter anderem die Aufschrift „Als Adolf Hitler Schwert und Freiheit gab dem deutschen Volk, goß uns der Meister Pfeifer Kaiserslautern“ und ein Hakenkreuz.

Die neue Glocke trägt die Inschrift „Einer ist euer Meister, Christus; ihr aber alle seid Brüder“, ein Zitat aus dem Evangelium nach Matthäus. Diese Worte standen auf einer Glocke, die einst im Turm hing, aber während des Zweiten Weltkriegs eingeschmolzen wurde.

Bei der Suche nach umstrittenen Glocken aus der NS-Zeit hatte die Evangelische Kirche der Pfalz 2017 fünf Exemplare entdeckt: in Mehlingen, Essingen, Pirmasens-Winzeln, Herxheim am Berg sowie im saarländischen Homburg-Beeden. Insgesamt hatte eine Sachverständige zehn Glocken ausfindig gemacht. Die Inschriften der fünf anderen Exemplare - etwa „Gedenkt!“ - wertet die Kirche als unverfänglich.