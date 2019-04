später lesen Ersatzneubau für Nibelungenbrücke bei Worms bis 2028 geplant Teilen

Twittern

Teilen



Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) will bis 2028 einen Ersatzneubau für die alte Nibelungenbrücke zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz bei Worms umsetzen. Eine Sanierung der Brücke von 1953 - mit dem Ziel einer Tragfähigkeit nach dem heutigen Regelwerk - sei bautechnisch nicht machbar, sagte LBM-Leiter Bernhard Knoop am Mittwoch in Worms. dpa