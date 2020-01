„Ersatzurin“ in der Unterhose: Fahrer will Polizei täuschen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild.

Koblenz Polizisten haben in Koblenz einen 23-jährigen Autofahrer mit „Ersatzurin“ erwischt, der mutmaßlich zur Täuschung bei einem Drogentest gedacht war. Eine Streife kontrollierte das Auto des Mannes am späten Freitagabend, weil es ohne Licht aber mit Warnblinker im Bereich einer Kreuzung stand, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Bei der Kontrolle kam den Polizisten der Geruch von Cannabis entgegen, der Fahrer habe augenscheinlich unter Drogeneinfluss gestanden.

Als die Polizisten den Mann durchsuchten, fanden sie in der Unterhose einen Beutel mit einer urinartigen Flüssigkeit. Die wird laut Polizei dazu benutzt, um Drogenschnelltest zu manipulieren.