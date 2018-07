später lesen Erschwerte Anreise: Mainz startet erstes Training in Tirol FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Mit Verspätung hat Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Sonntag die Arbeit im Trainingslager in Bad Häring aufgenommen. Nach Staus auf der Anreise nach dem Zwischenstopp am Flughafen von München rief Trainer Sandro Schwarz am Sonntag seine 22 Feldspieler und vier Torhüter erst um 18.00 Uhr zur ersten Einheit in der SVK-Arena in Kirchbichl zusammen. dpa