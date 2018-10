später lesen Erst Nebel, dann Sonne: Herbstwetter bleibt golden FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Auch in dieser Woche bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland sonnig und mild. Zwar beginnen die kommenden Tage oft neblig. Nach Auflösung der Nebelfelder werde es dann aber überall heiter und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. dpa