Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt wechselhaft. Nach morgendlichem Nebel werde es am Mittwoch mancherorts sonnig, zum Abend hin könne es dann aber vor allem im Westen regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. dpa