später lesen Erst Schnee, dann milderes Wetter an Rhein, Mosel und Saar FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Der Wochenstart dürfte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland noch reichlich ungemütlich ausfallen. Dann geht es mit den Temperaturen an Rhein, Mosel und Saar aber deutlich nach oben, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte. Nach Schnee in den Bergen sowie Schneeregen oder Regen im Flachland in der Nacht zum Montag lassen die Niederschläge anschließend zunächst nach. Liegen die Temperaturen am Montag voraussichtlich noch bei bis zu sechs bis neun Grad, klettern sie am Dienstag schon auf sieben bis zehn Grad und am Mittwoch gar bis auf milde 14 Grad. Selbst in den Mittelgebirgen könnte es zur Wochenmitte zwölf Grad werden. dpa