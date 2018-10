später lesen Erste Bands für „Rock am Ring“ und „Rock am Park“ bekannt FOTO: Herbert P. Oczeret FOTO: Herbert P. Oczeret Teilen

Für die Zwillingsfestivals „Rock am Ring“ am Nürburgring und „Rock im Park“ in Nürnberg im kommenden Jahr stehen die ersten Bands fest. Auf der Bühne werden die Metal-Bands Slipknot und Tool spielen, wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte. dpa