Erste Befragung einer Ministerpräsidentin

Mainz Premiere in einem Landtag: Erstmals wird in Mainz die Regierungschefin befragt. Es wird ein Parforceritt durch landespolitische Themen - die große Konfrontation bleibt aus.

Erstmals hat ein Regierungschef einem Länderparlament in einer Fragestunde Rede und Antwort stehen müssen. Die Premiere ging am Freitag im rheinland-pfälzischen Plenum in Mainz über die Bühne. Das neue Format geht auf die Initiative der oppositionellen CDU-Fraktion zurück, letztlich hatten sich alle Fraktionen dann auf ein enges Regelkorsett geeinigt. Der ganz große Schlagabtausch war es nicht, hinterher zeigten sich die meisten Fraktionen zufrieden, es gab aber auch kritische Stimmen.