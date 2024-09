Regierungspartei Erste Frau an der Spitze der rheinland-pfälzischen SPD

Sie sei mit „Leib und Seele Parlamentarierin“ sagt Bätzing über sich selbst. Mit 27 Jahren zog sie 2002 in den Bundestag ein - für zwölf Jahre. Als junge Abgeordnete hielt sie unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) gleich am ersten Tag ihre Jungfernrede, zum Thema Raiffeisen. Seit 2016 ist sie Mitglied des Landtags in Mainz und fällt immer wieder mit freien, temperamentvoll gehaltenen Reden auf.