Trier Das Land feilt noch an einem Konzept. Fest steht: Schüler, die Hilfe benötigen, bekommen mehr Aufmerksamkeit. Der Regionalelternsprecher fordert großflächige Virustests.

Die Sommerferien könnten arbeitenden Eltern ein wenig Entlastung bringen. Hat die Landesregierung doch zugesagt, für pädagogische Angebote zu sorgen. Nach TV-Informationen ist geplant, dass Studenten in den letzten beiden Ferienwochen an den Schulen für Betreuung sorgen. Spruchreif ist dies noch nicht. „Die Ausgestaltung des pädagogischen Angebots wird noch abgestimmt“, teilt das Bildungsministerium mit. Ebenfalls in der Diskussion ist noch die Frage, wie das kommende Schuljahr aussehen soll. Eine Frage, die viele betrifft. Da sind Kinder und Jugendliche, die ihre Freunde und ein halbwegs normales Leben schmerzlich vermissen, Eltern, denen der Spagat zwischen Beruf und Kinderbetreuung Tag für Tag schwerer fällt oder Lehrer, die Angst vor Ansteckung haben ...

An den Lehrplänen soll sich nichts ändern. Unter Umständen würden aber Schwerpunkte gesetzt. So stehe in den Grundschulen Lesen, Schreiben und Rechnen ganz oben auf der Liste. Für den Online-Unterricht gebe es Leitlinien, die ständig erweitert und angepasst würden.

Vor den Ferien sollen alle Schüler ihre Schulen wieder besucht haben. Als letzte kehren am 8. Juni die ersten und zweiten sowie die siebten und achten Klassen zurück – und an den Gymnasien auch die neunten. So die Theorie. „Diesem Wunsch kann das MPG nicht in vollem Umfang nachkommen, da unsere Raumkapazitäten nicht ausreichen“, teilt das Trierer Gymnasium in einem Elternbrief mit. Die Trierer Gymnasien hätten sich mit der Schulaufsicht geeinigt, dass jeder Schüler bis zu den Sommerferien an mindestens fünf Tagen kommen solle. Auch an vielen anderen Schulen gelingt es nicht, Kindern sehr viel öfter Unterricht zu geben: Zum einen ist bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern zu wenig Platz für alle, zum anderen bleiben derzeit 15 bis 20 Prozent der Lehrer zu Hause, weil sie zur Risikogruppe zählen. Schulleiter hatten die Öffnung im Vorfeld als „Augenwischerei“ und rein politische Entscheidung kritisiert.