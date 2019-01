später lesen Erste Kabinettssitzung 2019: Digitalisierung im Programm Teilen

Auf der ersten Kabinettssitzung in diesem Jahr hat sich die rheinland-pfälzische Landesregierung mit der Digitalisierung in der eigenen Verwaltung befasst. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) habe die Kabinettsmitglieder über die geplante Einführung eines neuen Datenbanksystems für die Personalverwaltung unterrichtet, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz mit. dpa