Erste Karl-May-Messe in Idar-Oberstein

Karl May-Fans können am (morgigen) Samstag in Idar-Oberstein auf ihre Kosten kommen: Da geht die nach Angaben der Organisatoren bundesweit erste Karl-May-Messe an den Start. Unter den Ausstellern sind Kunsthandwerker, Kostüm- und Maskenbildner sowie Schauspiel-Coacher. dpa