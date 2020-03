Trier/Mainz Wegen der Corona-Krise regt der Philologenverband an, das Schuljahr zu verlängern und schließt ein Notabitur nicht aus. Beim digitalen Lernen stören Netzabbrüche im Land.

Weil das Coronavirus den gewohnten Alltag in den Schulen lahmlegt, fordern erste Lehrerverbände und Eltern in Rheinland-Pfalz, das laufende Schuljahr bis in den Herbst zu erweitern. Cornelia Schwartz, Landeschefin des Philologenverbands sagt unserer Zeitung: „Es hilft keinem Schüler, ihn mit irgendeiner guten Note zu versetzen. Wichtig ist, dass der Lernstoff vermittelt wird“, sagt Schwartz, die vorschlägt, das kommende Schuljahr dafür auf die Zeit zwischen Herbst- und Sommerferien zu verkürzen. Schüler, die jetzt in Rheinland-Pfalz noch ihr Abitur schreiben müssen, nimmt sie von der Forderung aus.