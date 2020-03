Erste lokale Übertragungen von Coronavirus in Luxemburg

Ein Mitarbeiter hält einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild.

Luxemburg In Luxemburg hat es die ersten Übertragungen des Coronavirus innerhalb des Landes gegeben. In zwei Fällen sei nachgewiesen worden, dass sich die Personen in Luxemburg angesteckt hätten, teilte die luxemburgische Regierung am Donnerstag mit.



