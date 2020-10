Erste mutmaßliche IS-Rückkehrerin vor Gericht

Koblenz Eine mutmaßliche IS-Unterstützerin aus Idar-Oberstein steht von diesem Donnerstag (9.30 Uhr) an vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Sie ist die erste mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Rheinland-Pfalz.

Sie soll von Syrien aus über soziale Medien die IS-Ideologie propagiert, die Tötung Andersdenkender durch die Terrormiliz gerechtfertigt und zur Ausreise in das vom IS proklamierte Kalifat aufgerufen haben. Die junge Frau habe für ihre ideologische Indoktrinierung auch einen Kurs zum islamischen Recht (Scharia) besucht. Sie war im Januar 2020 zusammen mit ihren drei Kindern von der Türkei nach Deutschland abgeschoben und in Frankfurt festgenommen worden. Sie kam in Untersuchungshaft. Die Frau hat sich nach Angaben des OLG bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.