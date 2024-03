Musik Erste Opernfestspiele am „Saarpolygon“ starten im August

Im Saarland gehen diesen Sommer neue Opernfestspiele an einem besonderen Ort an den Start. Und zwar am „Saarpolygon“, der rund 30 Meter hohen Großskulptur aus Stahl auf einer früheren Berghalde in Ensdorf (Kreis Saarlouis), die das zentrale Denkmal zum Ende des Bergbaus im Saarland ist. In der beeindruckenden Kulisse wird vom 16. bis 25. August die „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart inszeniert.