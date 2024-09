Länderkammer Erste Rede von Regierungschef Schweitzer im Bundesrat

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat in seiner ersten Rede im Bundesrat zu einer breiten Zusammenarbeit in der Asyldebatte aufgerufen. Er werbe dafür, dass die Gespräche zwischen den zentralen Akteuren in Bund und Ländern fortgesetzt werden, sagte der Regierungschef in der Länderkammer in Berlin.