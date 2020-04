Erste Schulen öffnen wieder in Rheinland-Pfalz

Mainz Nach sechswöchiger Schließung fängt heute für zunächst 35 000 Jugendliche in Rheinland-Pfalz der Schulunterricht wieder an. Dies sind zumeist Berufsschüler, die vor einer Prüfung stehen, und Abiturienten der Gymnasien mit achtjähriger Schulzeit (G8).

Am 4. Mai folgen rund 130 000 weitere Schülerinnen und Schüler. Unter ihnen sind 34 000 in den vierten Grundschulklassen, 26 000 an den Realschulen plus, 18 500 in Integrierten Gesamtschulen und 40 000 an Gymnasien. Bei den weiterführenden Schulen sind dies im wesentlichen die Jugendlichen ab der 9., 10. oder 11. Klasse.