Wegen Legalisierung Wer gründet denn sowas? Blick hinter die Kulissen des ersten Trierer Cannabis-Clubs

Trier · Der Mann, der den ersten Cannabis Social Club der Region gegründet hat, kifft nicht einmal. Was treibt ihn an? Wir haben uns angeschaut, was aktuell hinter den Kulissen einer der ersten deutschen Anbauvereinigungen passiert.

11.08.2024 , 13:05 Uhr

Der 27-jährige Betriebswirt Tim Euler aus Kenn hat einen der ersten Cannabis-Clubs Deutschlands gegründet. Foto: TV/Katharina de Mos