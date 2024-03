Bargeldversorgung Erste Bargeld-Kooperation von Sparkasse Trier mit Volksbank Eifel

Gut für Kundinnen und Kunden, ungewöhnliche Kehrtwende der Sparkasse Trier in ihrer Strategie der Bargeld-Versorgung: Erstmal kooperiert das Kreditinstitut von der Mosel, zuständig für die Stadt Trier und den Kreis Trier-Saarburg, mit einer Genossenschaftsbank, hier der Volksbank Eifel, bei der kostenfreien Bereitstellung eines Geldautomaten. Und dies in Welschbillig (Kreis Trier-Saarburg) im Neubaugebiet Auf den Ritten II in der Nähe des neuen Supermarkts.